Tornano i carri di San Grugnone con il giro delle colonie e il gran veglione mascherato

A Conselice, il Carnevale di San Grugnone torna con i suoi carri colorati e il tradizionale giro delle colonie, dopo tre anni di pausa. La manifestazione, che da oltre cento anni anima le strade del paese, prevede quest’anno anche un grande veglione mascherato in piazza, con musica e balli. Le autoarticolati, decorati con cura e fantasia, sfilano accompagnando le maschere e i gruppi folkloristici, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Conselice si prepara a vivere l'edizione del Carnevale di San Grugnone, una tradizione che dal 1919 che riempie le strade con i suoi iconici carri allegorici, tutti rigorosamente artigianali e realizzati dalle mani esperte del territorio locale.Mercoledì 18 febbraio scatterà il programma con il.