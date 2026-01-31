L’Europa si affida sempre più ai sistemi americani per gestire molte attività quotidiane, dalla difesa ai pagamenti, passando per i satelliti. Questa dipendenza potrebbe creare problemi in futuro, soprattutto se le relazioni tra Europa e Stati Uniti dovessero complicarsi. La questione è sotto gli occhi di tutti: quanto può reggere un’Europa senza alternative concrete?

L’atteggiamento ostile, minaccioso e aggressivo di Trump sta portando le istituzioni europee e i leader di molti paesi a distanziarsi dagli Stati Uniti, da vari punti di vista. La Francia per esempio smetterà progressivamente di usare servizi digitali statunitensi nella pubblica amministrazione, e la Germania sta costruendo un proprio sistema satellitare antimissile, slegato da quello statunitense. Non è facile però, e anzi potrebbe diventare un grosso problema: i paesi dell’Unione Europea dipendono dagli Stati Uniti per molti settori, e questo li rende vulnerabili. La gran parte degli eserciti europei si arma grazie alle industrie statunitensi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I molti settori per cui l’Unione Europea dipende dagli Stati Uniti

Approfondimenti su Unione Europea Stati Uniti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Orsini: Ucraina L’Unione Europea ne esce sconfitta

Ultime notizie su Unione Europea Stati Uniti

Argomenti discussi: Lavoratori sempre più anziani, l'età media sale a 42 anni: l'analisi della Cgia; Farmaceutica italiana, le FAB13 trainano crescita, export e innovazione; Abilitazione Scientifica Nazionale: stato dell’arte, novità e parere dell’ADI – ADI; ACCORDO INDIA-UE: VON DER LEYEN PUNTA SU NUOVA DELHI.

Dall'Ue una boccata d'aria per l'automotive, ma molti settori chiudono un brutto 2025Panettone senza canditi per’l'industria manifatturiera lombarda. Complessivamente resiste (0,7 per cento) ma ci sono settori in grave difficoltà, a partire dall’automotive che segna un -13,2 per cento ... ilfoglio.it

Non solo Big Tech. I settori dimenticati che potrebbero sorprendere gli investitori sono questiNon basta individuare settori con valutazioni basse, perché è necessario capire se tali valutazioni riflettano solo un eccesso di pessimismo o problemi strutturali di lungo periodo. msn.com

Si ripete il fenomeno della vendita abusiva di prodotti provenienti da Paesi extra-Unione Europea - facebook.com facebook

#Iran Si muove anche l'Unione Europea. Nuove sanzioni contro il regime degli Ayatollah. I Pasdaran classificati come "terroristi". Tajani: "In Iran una carneficina, come a Gaza". Nell'area una nuova nave da guerra americana. La corrispondente Marilù Lucrezio x.com