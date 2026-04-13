Sannicandro celebra i riti lucani | la mostra che svela i volti

Sabato 11 aprile, all’interno del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, si è inaugurata una mostra fotografica intitolata Maschere Antropomorfe Lucane. L’esposizione presenta immagini che combinano aspetti artistici e ricerche sul campo riguardanti le tradizioni popolari della Basilicata. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato a scoprire i volti e le maschere tipiche di questa regione.

Sabato 11 aprile, le mura del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari hanno ospitato l’apertura della mostra fotografica intitolata Maschere Antropomorfe Lucane, un progetto che unisce documentazione artistica e indagine antropologica sulle tradizioni della Basilicata. L’evento, nato dalla sinergia tra l’associazione Photo Digital Puglia e il Gruppo Scatto Lucano, ha la partecipazione di diverse autorità locali e studiosi per celebrare un patrimonio che affonda le radici nei riti dei carnevali lucani. Un ponte culturale tra territorio e identità attraverso l’obiettivo. L’inaugurazione non è stata solo una celebrazione estetica, ma un momento di forte riconoscimento istituzionale per le comunità lucane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannicandro celebra i riti lucani: la mostra che svela i volti Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le... Festa di Sant’Agata a Catania: riti antichi, fede popolare e tradizioni che animano la città con riti secolari.Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si trasforma in una città che respira fede, memoria e tradizione.