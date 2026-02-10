Udine | Donne di Donne la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti

Udine apre le porte alla mostra fotografica “Donne di Donne” alla Galleria FARè. Quattro artiste portano in mostra gli sguardi e i volti delle donne, catturando emozioni e diversità. L’esposizione rimarrà aperta per alcune settimane, invitando il pubblico a scoprire le storie dietro le fotografie.

Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le lenti di un collettivo di artiste. L’esposizione, aperta fino al 28 febbraio, offre uno spaccato intimo e coraggioso sulla vita delle donne, esplorando temi come l’impegno quotidiano, la cura di sé e il lascito generazionale. Il progetto, nato all’interno del Circolo Fotografico Culturale “L’Obiettivo” di Pasian di Prato, è un invito a riflettere sulla complessità e la bellezza dell’esperienza femminile. La Galleria FARè, situata in via dei Rizzani 9 a Udine, ha aperto le sue porte a un’esposizione che non è solo una vetrina di talento, ma un vero e proprio atto di condivisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Donne di Donne

Il Villaggio Mafalda apre le porte alla mostra fotografica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Donne di Donne

Argomenti discussi: Aggredita e colpita al volto in pieno centro, reagisce e mette in fuga il rapinatore; Udine, aggredisce una donna per rubarle la borsetta, arrestato; Aggredisce e colpisce al volto una donna per rubarle la borsa: arrestato a Udine; Così curo l’infertilità con tecnologie naturali. Raffaella Pingitore a Udine.

Rapina una donna in centro a Udine, arrestato poco dopo dai carabinieriI carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato un cittadino somalo di 23 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna ... ansa.it

Udine, aggredisce una donna per rubarle la borsetta, arrestatoUno straniero di 23 anni senza fissa dimora è stato arrestato per rapina dai carabinieri a Udine. Il giovane ieri sera intorno alle 22:00 ha raggiunto alle spalle per strada una donna che stava rincas ... rainews.it

Vi ricordiamo i due appuntamenti di questa sera a Udine (Anpi Udine) e a Monza (ANPI Monza) su due libri che raccontano come l’arte e la poesia siano state salvifiche per le donne internate nel campo di concentramento di Ravensbrück durante la Seconda - facebook.com facebook