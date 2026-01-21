Scuole parchi sport e ' sogni' | ad Aversa piano triennale da 146 milioni di euro | TUTTE LE OPERE

L’amministrazione comunale di Aversa ha approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, con un investimento complessivo di 146 milioni di euro. Il programma prevede interventi su scuole, parchi, strutture sportive e spazi dedicati ai giovani, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita nella città. Un progetto strategico volto a favorire crescita, sicurezza e benessere per tutta la comunità.

Ammonta a 146 milioni di euro il valore complessivo del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028 approvato dall’amministrazione comunale di Aversa, attraverso l’Area Lavori Pubblici. Un piano articolato e ambizioso che punta su scuole sicure, viabilità, rigenerazione urbana, ambiente.🔗 Leggi su Casertanews.it

