Sanità e fine commissariamento Fp e Cgil Calabria | Subito un incontro per l’emergenza urgenza

Le sigle sindacali della sanità in Calabria chiedono un incontro immediato per affrontare le criticità nell’emergenza urgenza. La fine del commissariamento della sanità regionale è stata ufficializzata, ma i rappresentanti dei lavoratori evidenziano che questa mossa da sola non basta a risolvere i problemi strutturali del settore. La richiesta è di confrontarsi subito per definire interventi concreti e urgenti.

“La fine del commissariamento della sanità in Calabria rappresenta un passaggio necessario ma non sufficiente per normalizzare il governo della sanità in Calabria”.Così la segretaria generale Fp Cgil Calabria Alessandra Baldari e il segretario Cgil Calabria Luigi Veraldi."Sostanzialmente è una.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Calabria, Sanità al Collasso: Sinistra Italiana chiede Emergenza e Riforma dopo 16 anni di Commissariamento.Vibonese al Collasso: Sinistra Italiana Scende in Campo per la Sanità, Tra Carenze Croniche e una Richiesta di Stato di Emergenza Vibo Valentia,... Sanità in Calabria, verso la fine del commissariamento: l’impulso del governoNel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri, Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, come riporta...