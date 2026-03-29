Sanità in Calabria verso la fine del commissariamento | l’impulso del governo

Durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri, il ministro per gli affari regionali e le autonomie ha annunciato di aver portato all’attenzione del governo la questione del commissariamento della sanità in Calabria. La discussione si concentra sulla possibilità di concludere il periodo di commissariamento e di avviare eventuali interventi di riforma nel settore sanitario della regione.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri, Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, come riporta l'Adnkronos, ha dichiarato di aver formalmente posto all’attenzione dell’esecutivo la questione del commissariamento della sanità calabrese sollecitandone il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sanità in Calabria, verso la fine del commissariamento: l’impulso del governo Articoli correlati Calabria, Sanità al Collasso: Sinistra Italiana chiede Emergenza e Riforma dopo 16 anni di Commissariamento.Vibonese al Collasso: Sinistra Italiana Scende in Campo per la Sanità, Tra Carenze Croniche e una Richiesta di Stato di Emergenza Vibo Valentia,... Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindacoNei prossimi giorni è atteso il deposito formale delle dimissioni del sindaco, atto che segnerà l’avvio del percorso verso il commissariamento... Contenuti e approfondimenti su Sanità in Calabria verso la fine del... Temi più discussi: Sanità Calabria, Calderoli annuncia: Verso la fine del commissariamento; Sanità Calabria, verso la fine del commissariamento; Fondi europei alla difesa, il Pd attacca: In Calabria la priorità è la sanità · ilreggino.it; Offensiva Usa sui medici di Cuba. Trema la sanità in Calabria. Calabria, sanità verso la svolta: si avvicina la fine del commissariamentoIl ministro per gli Affari Regionali incassa il sì di Meloni, Schillaci e Giorgetti: fissato l'obiettivo di chiudere la gestione ... zoom24.it Sanità in Calabria: i dati Agenas smentiscono Meloni e OcchiutoI dati Agenas sulla sanità in Calabria certificano l'assenza di case e ospedali di Comunità. Carlo Guccione (Pd): solo promesse e ritardi ... ilcrotonese.it Sanità, in arrivo in Campania 100 milioni da Roma fondi per esami e diagnosi x.com Sanità, Gioia: “Serve subito un nuovo pediatra per Ostuni” Il consigliere della Regione Puglia: “1.000 bambini rischiano di restare senza assistenza” - facebook.com facebook