Sancascianese-Cuoiopelli Conciari avanti con Ndiaye Magistri-pari La squadra di Pertici ad ora sarebbe salva
Nel match tra la squadra di casa e la squadra ospite, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1. La formazione di casa ha schierato tra i titolari diversi giocatori, tra cui Mino e Ceccherini, con il portiere Casini subentrato nel finale. La squadra avversaria ha ottenuto un punto importante, mantenendo la situazione di classifica stabile. La gara si è svolta senza particolari episodi significativi, con entrambe le formazioni che hanno cercato di conquistare i tre punti.
SANCASCIANESE 1 CUOIOPELLI 1 SANCASCIANESE: Mino, Ceccherini (90’ Casini S.), Magnelli, Pratesi, Schiazza, Ballini, Guarducci (69’ Di Benedetto), Fusi, Piazzini Ma. (64’ Frosecchi), Lumachi (79’ Terramoto), Magistri (61’ Casini P.); a disposizione Mugnai, Ceccatelli Chesi, Sandroni, Piazzini Mi. Allenatore Daniele Latini. CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (24’ Tomarchio), Liberati, Ciardelli, Mori, Tafi, Di Benedetto (83’ Magera), Pini (75’ Ferraro), Coluccia (24’ Bindi), Demi (83’ Pacifico), Ndiaye; a disposizione Abutoaei, Amorusi, Kapplani, Maggi. Allenatore Enrico Pertici. Arbitro: Gabriel La Rosa di Pistoia (assistenti Klevis Laci di Empoli e Alessandro Bevilacqua di Pistoia) Marcatori: 6’ Ndiaye, 66’ Magistri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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