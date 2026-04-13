Sancascianese-Cuoiopelli Conciari avanti con Ndiaye Magistri-pari La squadra di Pertici ad ora sarebbe salva

Nel match tra la squadra di casa e la squadra ospite, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1. La formazione di casa ha schierato tra i titolari diversi giocatori, tra cui Mino e Ceccherini, con il portiere Casini subentrato nel finale. La squadra avversaria ha ottenuto un punto importante, mantenendo la situazione di classifica stabile. La gara si è svolta senza particolari episodi significativi, con entrambe le formazioni che hanno cercato di conquistare i tre punti.