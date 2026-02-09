La Juventus ha dominato nel primo tempo contro la Lazio, creando molte occasioni e mettendo sotto pressione gli avversari. Alla fine, il match si è chiuso sul 2-2, con un pareggio arrivato solo all’ultimo secondo. I bianconeri hanno spinto forte, ma non sono riusciti a capitalizzare, e ora il pari in extremis lascia un senso di ambiguità. La vittoria sfumata complica i piani, e la squadra si prepara a un Derby che si annuncia decisivo per risollevare il morale.

Numeri alla mano, la Juventus ha schiacciato la Lazio, ma il tabellino dice 2-2. È questo il paradosso che tormenta i bianconeri: una mole di tiri e cross doppia rispetto agli avversari che ha partorito solo una rimonta disperata nel finale. La difesa si è fatta bucare con eccessiva facilità nelle uniche due ripartenze concesse. Ora però il tempo degli esperimenti è finito: a San Siro contro l’ Inter, questo spreco di energie e occasioni sarebbe un suicidio tattico. Ora non ci sono più alternative: vincere per rimanere agganciati alla zona Champions. Un attacco che non concretizza. Nella partita contro la lazio si è vista una Juventus aggressiva, con spinta e con voglia di creare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Scossa Juve: il pari in extremis salva la faccia, ora serve la testa da Derby

La Lazio sfiora il colpaccio a Torino.

