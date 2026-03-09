Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli durante un controllo in Calata Santi Cosma e Damiano. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di droga e munizioni, mentre guidava senza patente. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento mirato a contrastare attività illegali nella zona. L’uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito.

Napoli: arrestato 38enne per spaccio di droga, detenzione di munizioni e guida senza patente. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; lo stesso è stato altresì denunciato per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra e per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio. In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Calata Santi Cosma e Damiano, hanno controllato il predetto trovandolo in possesso di 3. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Articoli correlati

Sorpreso con la droga, tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione...

Portici: sorpreso con la droga. Tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:...

Tutto quello che riguarda Calata Santi Cosma

Temi più discussi: Calata Santi Cosma e Damiano a Napoli: sorpreso con droga e munizioni; Caivano, spaccia droga mentre è ai domiciliari: 49enne finisce in carcere; Nola: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due soggetti - Napoli Village - Quotidiano di; Napoli, pusher senza patente arrestato ai Decumani.

Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoIn particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Calata Santi Cosma e Damiano, hanno ... napolivillage.com

Calata Santi Cosma e Damiano a Napoli: sorpreso con droga e munizioniUn 38enne napoletano arrestato dalla polizia ... msn.com

#Cronaca Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato x.com

#Cronaca Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook