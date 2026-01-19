Caos in un bar del centro | ubriaco molesta i clienti e minaccia i carabinieri | 49enne denunciato

Nella serata di ieri, un uomo di 49 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Parma Oltretorrente per aver disturbato la quiete pubblica e minacciato i militari intervenuti. L’episodio si è verificato in un bar del centro città, dove l’uomo, in stato di alterazione, ha manifestato comportamenti molesti nei confronti dei clienti e delle forze dell’ordine. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Molesta i clienti di un bar: denunciato dai carabinieri

