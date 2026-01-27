Chiuso l’iter stadio a San Donato Che ne sarà dell’area per il Milan?

La decisione del Comune di San Donato Milanese di chiudere l’iter amministrativo riguardante il nuovo stadio del Milan solleva interrogativi sul futuro dell’area di San Francesco. Con questa scelta, si apre un possibile cambiamento nel piano di sviluppo dell’area, che potrebbe influire sulla presenza del club e sull’uso futuro dell’area stessa. Restano da capire quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione e degli stakeholder coinvolti.

(fonte: comune.sandonatomilanese.mi.it) - IL SINDACO FRANCESCO SQUERI e l’Assessore Massimiliano Mistretta questa mattina hanno incontrato in streaming i rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, F.S. Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito dei lavori per la definizione dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dello stadio del Milan in variante al PII San Francesco. L’incontro del Comitato era stato convocato dal Primo cittadino sandonatese per condividere la decisione di procedere alla chiusura dell’iter amministrativo, venute meno le condizioni per la prosecuzione dell’attività a seguito dell’acquisto, da parte del Milan (insieme all’Inter), delle aree comprendenti lo Stadio Meazza di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Chiuso l’iter stadio a San Donato. Che ne sarà dell’area per il Milan? Approfondimenti su San Donato Milan San Siro è di Milan e Inter: firmato il rogito sulla vendita dello stadio e dell’area Scaroni sullo stadio: «San Donato ha accelerato il progetto San Siro. Solo per il Milan non avrebbe senso economico» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Donato Milan Argomenti discussi: Progetto stadio: chiuso l'iter dell'ADP; Nuovi stadi in Italia: mappa completa dei progetti città per città; Giochi, arriva Decaro. Stadio Iacovone: affidato il rilievo per parcheggi e viabilità; Stadi, l'impianto più nuovo resta quello della Juve, promosso il Bluenergy. Milan, chiuso l’iter amministrativo per il nuovo stadio nella zona di San DonatoCade il progetto sul nuovo stadio: la chiusura dell'iter amministrativo pone fine alle discussioni, ma c'è una nuova idea in casa Milan ... msn.com San Donato, chiuso l'iter amministrativo per il nuovo stadio del Milan a San FrancescoSecondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Comune di San Donato Milanese ha deciso di chiudere l’iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio del Milan nell’area ... milannews.it Dramma al confine tra San Donato e Milano, 20enne ucciso durante un controllo antidroga all'ingresso del Boschetto di Rogoredo Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale. La pistola impugnata era una replica. x.com La Stampa. . Un giovane di vent'anni è morto dopo essere stato colpito da un colpo da arma da fuoco esploso da un poliziotto. È successo poco prima delle 18 nell’area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese a Milano. Le indagini sono in c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.