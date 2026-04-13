Salute a Frosinone fa tappa il Tour di ALICe per lo screening gratuito contro l' Ictus

A Frosinone si svolge una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardio e cerebrovascolari, organizzata dalla ASL locale in collaborazione con l'associazione dedicata alla lotta contro l'ictus cerebrale. Durante l'evento viene offerto uno screening gratuito per individuare tempestivamente eventuali rischi legati all'ictus. La manifestazione fa parte del tour di A.L.I.Ce., che si sposta in diverse città italiane per sensibilizzare la popolazione su questi temi.

La ASL di Frosinone, in sinergia con A.L.I.Ce. (Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale), promuove una giornata interamente dedicata alla prevenzione e all'informazione sulle patologie cardio e cerebrovascolari. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto del “Tour prevenzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il "Sacro tour" di Serena Brancale fa tappa in Riviera con un live gratuito tra groove e introspezioneMartedì 4 agosto, sul palco di piazzale Roma, Riccione Music City accoglie una delle voci femminili più intense del panorama musicale italiano:...

La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella: orari e requisiti per screening e visite gratuiteGli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione.