La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella | orari e requisiti per screening e visite gratuite

Gli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione. È necessario il tesserino sanitario Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, a Pianella, in piazza Nassiriya, arriverà la casa della salute mobile della Asl. Il personale a bordo del van effettuerà diversi screening alla popolazione. Gli esami che si potranno effettuare sono mammografia, paphpv test, consegna kit colon retto, controllo neo sospetto, ecg e spirometria. Gli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione. È necessario il tesserino sanitario. Per informazioni è possibile contattare il numero 085 9217967, dal lunedì al venerdì, dalle 9.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La casa della salute mobile arriva a Lanciano e resta in piazza Camillo Dell'Arciprete dal 3 al 9 febbraio 2026.

