Assistenza sanitaria per le persone più fragili apre l’ambulatorio solidale della Caritas in via Berti

L’ambulatorio solidale della Caritas di Ancona-Osimo apre le sue porte in via Berti, offrendo assistenza sanitaria alle persone più fragili del territorio. Un servizio che mira a garantire supporto e cure accessibili a chi si trova in condizione di maggiore vulnerabilità, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e solidarietà locale.

ANCONA - Questa mattina, presso i locali di via Berti 2, è stato inaugurato l’ambulatorio solidale, un nuovo servizio promosso dalla Caritas diocesana di Ancona-Osimo a sostegno delle persone più fragili del territorio. Al taglio del nastro hanno partecipato S. E. Mons. Angelo Spina, Arcivescovo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il nuovo salone sociale di Casa Jannacci a Milano rappresenta un esempio di iniziativa solidale, dove le persone fragili trovano un ambiente accogliente e rispettoso.

