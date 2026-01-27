Assistenza sanitaria per le persone più fragili apre l’ambulatorio solidale della Caritas in via Berti

Da anconatoday.it

L’ambulatorio solidale della Caritas di Ancona-Osimo apre le sue porte in via Berti, offrendo assistenza sanitaria alle persone più fragili del territorio. Un servizio che mira a garantire supporto e cure accessibili a chi si trova in condizione di maggiore vulnerabilità, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e solidarietà locale.

ANCONA - Questa mattina, presso i locali di via Berti 2, è stato inaugurato l’ambulatorio solidale, un nuovo servizio promosso dalla Caritas diocesana di Ancona-Osimo a sostegno delle persone più fragili del territorio. Al taglio del nastro hanno partecipato S. E. Mons. Angelo Spina, Arcivescovo.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

