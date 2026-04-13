Un uomo di 64 anni, accusato di aver partecipato a un safari umano durante l’assedio di Sarajevo, è stato ascoltato dagli inquirenti. Si tratta del secondo indagato chiamato a rispondere alle domande della Procura nell’ambito di un’indagine su iniziative di caccia umana durante quel periodo. L’avvocato dell’uomo ha dichiarato che il suo assistito avrebbe millantato tutte le sue affermazioni.

Gli interrogatori della Procura sul caso dei cosiddetti “Cecchini di Sarajevo”, noti per il “safari umano”, sono iniziatie il secondo indagato non ha riposto alle domande dei pm. Il caso è molto delicato e riguarda dei presunti “turisti di guerra”, tra cui degli italiani, che durante l’assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1996, avrebbero pagato per sparare sui civili. Stando agli ultimi aggiornamenti,il secondo indagato, un ex cacciatore dell’Alessandrino di 64 anni, è stato convocato in procura a Milano, dopo delle dichiarazioni che l’uomo aveva fatto nelle scorse settimane. In un’intervista aveva dichiarato di essere andato in Bosnia per sparare durante l’assedio di Sarajevo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Safari umano a Sarajevo, l’avvocato dell’ex cacciatore indagato: ‘Ha millantato tutto’

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