Safari umani a Sarajevo pordenonese indagato per omicidio

A Sarajevo, un pordenonese è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato. La sua posizione si lega all'inchiesta sui cosiddetti

C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti "cecchini del weekend" che pagavano fare dei cosiddetti “safari umani”, andando a uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95.Secondo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio.

Questa mattina a Sarajevo si sono svolti i primi accertamenti su un 80enne sospettato di aver partecipato a un crudele gioco di guerra.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

