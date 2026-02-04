Safari umani a Sarajevo pordenonese indagato per omicidio

Da triesteprima.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarajevo, un pordenonese è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato. La sua posizione si lega all'inchiesta sui cosiddetti

C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti "cecchini del weekend" che pagavano fare dei cosiddetti “safari umani”, andando a uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95.Secondo.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Sarajevo Umani

Cecchini italiani nei “safari umani” di Sarajevo: c’è un indagato per omicidio

La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio.

Safari con esseri umani a Sarajevo: indagato un 80enne. Bossoli colorati in base alla “preda”: il segreto dei cecchini

Questa mattina a Sarajevo si sono svolti i primi accertamenti su un 80enne sospettato di aver partecipato a un crudele gioco di guerra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Video Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Ultime notizie su Sarajevo Umani

Argomenti discussi: Sarajevo, la capitale dalle tante premesse; Sarajevo Safari Capitolo due, documenti più recenti.

safari umani a sarajevoCecchini italiani nei safari umani di Sarajevo: c’è un indagato per omicidioLa Procura di Milano ha notificato un invito a comparire per l'interrogatorio a un 80enne della provincia di Pordenone ... fanpage.it

safari umani a sarajevoCecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: è un ex autotrasportatore di PordenoneIl pm Alessandro Gobbis ha notificato un invito a comparire per l'interrogatorio, fissato per lunedì prossimo, all’uomo: l’80enne è accusato di omicidio volontario e continuato ... editorialedomani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.