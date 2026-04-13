Safari umani a Sarajevo l'avvocata del 64enne interrogato | Si è inventato tutto ha fatto suoi i racconti di amici

Un uomo di 64 anni, residente ad Alessandria e originario di Genova, è stato interrogato dalla Procura di Milano nell'ambito di un'inchiesta su safari umani a Sarajevo. Durante l'interrogatorio, ha scelto di non rispondere alle domande. La sua avvocata ha dichiarato che l'uomo avrebbe inventato tutto, affermando che si sarebbe limitato a ripetere i racconti di amici.