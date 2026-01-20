Roma-Milan ansia per Saelemaekers Tornerà Modric I dubbi di Allegri in attacco

Per la sfida di domenica sera tra Roma e Milan, l’incertezza riguarda Alexis Saelemaekers, che ha lasciato il campo dolorante nell'ultima partita contro il Lecce. Intanto, Modric potrebbe tornare in campo, mentre Allegri valuta i dubbi in attacco. La gara si preannuncia interessante, con diverse variabili che influenzeranno le scelte delle squadre prima del calcio d'inizio all’Olimpico.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, per la sfida è a rischio Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga, infatti, è uscito all'80' di Milan-Lecce per un problema fisico: ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore sinistro. Le condizioni del numero 56 rossonero saranno valutate giorno dopo giorno ma il confronto con il suo recente passato (Saelemaekers ha militato in prestito nella Roma nella stagione 2024-2025) potrebbe saltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

