Maignan e Colombo nervi tesi già nel tunnel prima di Roma-Milan | Stai calmo

Maignan e Colombo sono già venuti ai ferri corti prima del fischio d’inizio di Roma-Milan. I due si sono scambiati parole dure nel tunnel, con il portiere del Milan che ha invitato l’arbitro a stare calmo. La tensione tra i due si è fatta sentire anche prima che la partita cominciasse.

Maignan e l'arbitro Colombo erano stati protagonisti di uno scontro verbale già prima dell'inizio di Roma-Milan. Tutto è successo nel tunnel degli spogliatoi: "Stai calmo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Roma Milan

Al termine di Juventus-Napoli, Luciano Spalletti si è mostrato visibilmente nervoso e ha allontanato una persona che voleva congratularsi con lui, dicendo semplicemente

Dopo la partita tra Roma e Milan, Gianluigi Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo a un rigore giudicato ingiusto, criticando la decisione arbitrale e mettendo in discussione la neutralità di Bartesaghi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Milan

Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: spinge l'arbitro Colombo. In tv: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?Roma-Milan, furia Maignan sul rigore: Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?. Le prodezze, la sceneggiata prima del tiro e la spinta all'arbitro Colombo. sport.virgilio.it

Perché Colombo ha ammonito Maignan: l'attesa, lo scontro, il tocco e il gesto di stizza. La ricostruzioneCosa è successo sul rigore per la Roma e perché Mike Maignan è stato ammonito? La ricostruzione, a cura dell'inviato di MilanNews.it allo stadio Olimpico di Roma, comprende ... milannews.it

#RomaMilan #milan #SempreMilan #SerieA Calcio di rigore per il fallo di mano di #Bartesaghi. Open Var: "Rigore codificato. Colombo ..." x.com

Roma-Milan, Tommasi a Open VAR: «Giusto il rigore per mano di Bartesaghi, ottima partita di Colombo» - facebook.com facebook