Il Diavolo Veste Prada 2 bentornati a Runway | arriva il primo trailer del film

La moda torna protagonista con il primo trailer di “Il Diavolo Veste Prada 2”. Dopo quasi vent’anni, il cast originale si riunisce per continuare a raccontare le storie di Runway. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa riserva questa nuova avventura nel mondo dello stile e delle passerelle.

Il cast originale torna a quasi vent’anni dal film che ha ridefinito l’immaginario della moda. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il Diavolo Veste Prada 2 . C’è stato un momento preciso, nel 2008, in cui il cinema ha insegnato alla moda a raccontarsi in modo diverso. Il Diavolo Veste Prada non è stato solo un film di successo, ma un fenomeno culturale capace di entrare nel linguaggio quotidiano, di trasformare un cappotto, uno sguardo gelido o una scrivania ordinata in simboli assoluti di ambizione. Da allora nulla è stato più lo stesso. Le redazioni di moda hanno assunto un’aura mitologica e Miranda Priestly è diventata l’archetipo definitivo del potere al femminile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Approfondimenti su Il Diavolo Veste Prada 2

