Il Diavolo Veste Prada 2 bentornati a Runway | arriva il primo trailer del film |

Da 361magazine.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La moda torna protagonista con il primo trailer di “Il Diavolo Veste Prada 2”. Dopo quasi vent’anni, il cast originale si riunisce per continuare a raccontare le storie di Runway. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa riserva questa nuova avventura nel mondo dello stile e delle passerelle.

Il cast originale torna a quasi vent’anni dal film che ha ridefinito l’immaginario della moda. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Il Diavolo Veste Prada 2 . C’è stato un momento preciso, nel 2008, in cui il cinema ha insegnato alla moda a raccontarsi in modo diverso. Il Diavolo Veste Prada non è stato solo un film di successo, ma un fenomeno culturale capace di entrare nel linguaggio quotidiano, di trasformare un cappotto, uno sguardo gelido o una scrivania ordinata in simboli assoluti di ambizione. Da allora nulla è stato più lo stesso. Le redazioni di moda hanno assunto un’aura mitologica e Miranda Priestly è diventata l’archetipo definitivo del potere al femminile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

il diavolo veste prada 2 bentornati a runway arriva il primo trailer del film

© 361magazine.com - “Il Diavolo Veste Prada 2”, bentornati a Runway: arriva il primo trailer del film:

Approfondimenti su Il Diavolo Veste Prada 2

Il diavolo veste Prada 2, ecco il primo trailer. Quando esce il film nelle sale

“Il Diavolo Veste Prada 2”, arriva il teaser trailer : il film sarà nelle sale il 29 aprile 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Il Diavolo Veste Prada 2

Argomenti discussi: Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una smemorata Meryl Streep nel trailer ufficiale; 'Il Diavolo veste Prada 2': un ritorno in grande stile 20 anni dopo; Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti; Il Diavolo veste Prada 2: trailer del ritorno di Miranda.

il diavolo veste pradaIl diavolo veste Prada 2, il trailer del filmVent'anni dopo l'uscita de Il diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway tornano protagoniste del sequel in uscita al cinema il 1° maggio 2026. Nelle scorse ore, 20th Century Studios ha ... tg24.sky.it

il diavolo veste pradaIl diavolo veste Prada 2: perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce AndyÈ uscito il trailer ufficiale de Il diavolo veste Prada 2, anticipazioni dell'uscita il 1 maggio 2026. Attenzione ai look di Miranda e Andrea ... amica.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.