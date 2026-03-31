Claut esercitazione in valanga al rifugio Pradut | i soccorritori testano procedure e comunicazioni per salvare vite

Nelle vicinanze del rifugio Pradut, nel Comune di Claut, si è svolta un’esercitazione che ha simulato un intervento in caso di valanga. L’attività ha coinvolto tecnici del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, personale sanitario dell’elisoccorso regionale e operatori del Soccorso. L’obiettivo principale è stato testare le procedure operative e le comunicazioni tra i diversi team coinvolti.

Si è svolta nei pressi del rifugio Pradut, nel comune di Claut, un’esercitazione dedicata allo scenario operativo da valanga che ha coinvolto tecnici del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, personale sanitario dell’elisoccorso regionale e operatori dello stesso Soccorso alpino. L’attività, organizzata per favorire la formazione congiunta e l’affiatamento operativo tra le diverse componenti del soccorso, si è articolata in una fase didattica e in una operativa, con simulazione di un intervento complesso su più travolti. La parte teorica ha riguardato i passaggi fondamentali del soccorso in valanga: dalla ricerca dei travolti al sondaggio con le sonde da neve, fino al disseppellimento e al successivo trattamento sanitario dei feriti estratti dalla neve. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Claut, esercitazione in valanga al rifugio Pradut: i soccorritori testano procedure e comunicazioni per salvare vite Articoli correlati Vibo Valentia nel caos: tempesta isola Brognaturo, blackout e comunicazioni interrotte. Soccorritori al lavoro.La provincia di Vibo Valentia è paralizzata da una tempesta che da ore imperversa sul territorio, causando blackout, interruzioni delle comunicazioni... 40 anni fa la valanga che distrusse il rifugio al Pialleral. "Ricordi ancora forti"“Sono passati 40 anni da quella mattina che salendo al rifugio Mario Tedeschi al Pialleral, da noi gestito, mi imbattei nei resti della struttura... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Esercitazione in valanga a Claut per formare il personale sanitario; Claut, esercitazione in valanga al rifugio Pradut: i soccorritori testano procedure e comunicazioni per salvare vite; Esercitazione del Soccorso Alpino: si simula una valanga al Rifugio Pradut; Dolomiti Friulane: esercitazione soccorso in scenario da valanga con personale elisoccorso sanitario. Emergenza valanga, esercitazione a Claut: test operativi con sanitari ed elisoccorso | GALLERYCLAUT (PN) - Un'esercitazione si è tenuta sabato 28 marzo nei pressi del Rifugio Pradut in comune di Claut, tra le Dolomiti Friulane, col coinvolgimento di tecnici del Soccorso alpino e speleologico d ... nordest24.it A Claut torna la Via Crucis con i Batatocs: rievocazione della Passione di Cristo tra tradizione e spiritualità. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com Dalla corda di Claut alle profondità della Grotta Gigante. Il mio viaggio verso il 1° agosto inizia da qui, nel cuore del FVG. Sei pronto a salire con me#PromoturismoFVG #Claut #Arrampicata #GrottaGigante facebook