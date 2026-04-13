rugby iv circolo il weekend in campo delle compagini giovanili

Nel secondo fine settimana di aprile, il Rugby Quarto Circolo ha disputato diverse partite con le sue squadre giovanili. La squadra Under 18 è rimasta a riposo, mentre le formazioni Under 14 e Under 16, insieme alla squadra seniores, sono scese in campo per le rispettive gare. L’appuntamento ha coinvolto i diversi gruppi di giocatori, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi nel torneo di stagione in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel secondo weekend di aprile, in casa Rugby Quarto Circolo, a riposo la Under 18, sono scese in campo la formazione giovanile Under 14, la formazione Under 16 e la formazione Seniores. La Under 14 ha partecipato al torneo “L’olivo di Marzio” organizzato dalla Rugby Napoli Afragola. Sul campo cittadino di via Compagna, la Under 16 ha incontrato la Rugby Napoli Afragola con il risultato di 31 a 51 per i partenopei. Tale incontro era la gara di andata valido per l’accesso alle fasi interregionali La formazione Seniores ha incontrato, sul campo Romagnoli di Campobasso la Hammers Rugby Campobasso, quinta forza del girone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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