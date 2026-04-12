Rugby | beffa Benetton Treviso Exeter vince in extremis e la elimina in Challenge Cup

Nella partita di Challenge Cup, Exeter ha conquistato la vittoria negli ultimi minuti contro la Benetton Treviso, eliminandola dalla competizione. La squadra italiana aveva disputato un incontro equilibrato e combattuto, ma il punteggio finale ha premiato gli ospiti. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molta delusione tra i giocatori e i tifosi della Benetton Treviso, che avevano sperato di proseguire il cammino nel torneo.

Una beffa amarissima per la Benetton Treviso, che vede sfumare il sogno della semifinale di Challenge Cup a pochi minuti dalla fine dopo una partita giocata alla pari contro Exeter e ricca di emozioni. I biancoverdi, protagonisti di una prestazione coraggiosa e a tratti brillante, hanno saputo rispondere colpo su colpo alla fisicità e alla qualità degli inglesi, arrivando anche a mettere la testa avanti nel finale. A decidere l’incontro, però, è stata ancora una volta la freddezza dalla piazzola di Henry Slade, che ha punito Treviso nel momento più delicato, lasciando ai veneti soltanto il rammarico per un’occasione sfuggita davvero sul più bello.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby: beffa Benetton Treviso, Exeter vince in extremis e la elimina in Challenge Cup Rugby, Benetton Treviso sfida Cardiff per un posto nei quarti di Challenge CupL’Europa torna a bussare alle porte di Monigo e lo fa con una sfida che promette intensità e spettacolo: sabato 4 aprile alle 18. Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup.