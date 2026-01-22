Tra i protagonisti del World Economic Forum di Davos, si segnala la presenza di Katy Perry, recentemente al centro di voci riguardanti una possibile relazione con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau. La popstar è stata avvistata tra il pubblico, alimentando l’interesse su questa crescente connessione tra musica e politica in un contesto globale.

Si fa sempre più seria la storia d’amore tra l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau e Katy Perry, tanto che la popstar è stata avvistata tra il pubblico a Davos, in Svizzera, epicentro della politica mondiale in questi giorni per il World Economic Forum. Katy Perry a Davos per sostenere Justin Trudeau. Trudeau è intervenuto al Forum martedì 20 gennaio, ed è stato fotografato mano nella mano con Katy Perry, anche lei a Davos per sostenere il compagno. La cantante ha poi seguito il suo discorso in platea: avvolta in un completo di maglia beige, la popstar 41enne è apparsa sorridente e a suo agio nel ruolo di “first lady”, già ricoperto d’altronde qualche mese fa in occasione di un incontro di Trudeau con l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie a Tokyo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Davos tra i big mondiali c’è anche Katy Perry

Leggi anche: Katy Perry, che brividi a Bologna: un videogame vivente tra ritardi, voli e farfalle

Tanti artisti italiani e internazionali calcheranno i palchi negli stadi e nelle arene. In Italia anche Katy PerryNumerosi artisti italiani e internazionali si preparano a esibirsi in stadi e arene nel corso del prossimo anno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: A Davos Trump e il petrolio la fanno da padrone; Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'; Trump a Davos continua a scavare la fossa alla diplomazia transatlantica; A Davos la frattura tra Canada e Usa diventa realtà.

Trump a Davos: l'aereo rotto, poi 90 minuti sul palco tra gaffes e risatineÈ, come sempre, Trump-show al Forum di Davos in Svizzera, tra risatine e qualche applauso. Un intervento che da programma doveva durare 45 minuti ed è diventato di oltre 90, tra i 72 minuti di ... ansa.it

Chi sono gli italiani presenti a DavosIl World Economic Forum di Davos è iniziato. Sul fronte economico i temi saranno stabilità e crescita. Chi parteciperà tra gli italiani? policymakermag.it

Acea a Davos per tracciare la rotta delle infrastrutture idriche mondiali facebook

Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell'atteso discorso di Trump che già spaventa l'Ue x.com