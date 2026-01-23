Roma | ruba cellulare ad anziana e tenta di estorcere denaro poi aggredisce agenti arrestato

Nella serata di ieri a Roma, un uomo ha sottratto il cellulare a un’anziana e ha tentato di estorcere denaro. Quando sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, l’uomo ha reagito aggredendoli e cercando di sottrarsi all’arresto. L’intervento si è concluso con la sua cattura e il fermo delle accuse di furto, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri sera, intorno alle 20, un uomo ha tentato di estorcere denaro a un'anziana signora dopo averle sottratto il cellulare, aggredendo anche la pattuglia della Polizia Locale intervenuta. Durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio nella zona di Tor Pignattara, gli agenti del V Gruppo Prenestino sono stati allertati da alcuni passanti riguardo a un tentativo di furto in corso. Gli agenti sono giunti prontamente sul posto e hanno trovato l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, mentre minacciava la vittima e chiedeva soldi in cambio della restituzione del cellulare appena rubato.

