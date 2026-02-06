Roma emergenza a San Lorenzo | l' aggressore dei passanti resta libero

Un giovane di 22 anni sta terrorizzando i passanti nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Da giorni, l’uomo aggredisce chiunque si trovi in giro, ma per ora resta libero. La polizia ha tentato di fermarlo, ma le sue condizioni psichiche complicano l’intervento. La situazione resta tesa e molti cittadini sono in allerta.

Stava accompagnando il figlio dall'oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce ripetutamente al volto e se ne va. Un'aggressione, senza alcuna motivazione, che alla 44enne è costata diverse fratture, rendendo obbligatorio il ricorso al pronto soccorso e un delicato intervento chirurgico, senza considerare lo spavento per lei e per il figlio di 10 anni che ha assistito alla scena. L'aggressore, ripreso in azione anche in un video che lo inchioda, aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, ma tutti sanno chi è.

