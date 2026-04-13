Roma tentato suicidio alla stazione Trastevere | soccorsi in corso treni in tilt

Nella stazione di Roma Trastevere si è verificato un tentato suicidio tra i binari 2 e 3, con i soccorsi ancora in corso. La circolazione ferroviaria è stata rallentata e alcuni treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi. La polizia e i mezzi di emergenza sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. La stazione resta interessata dai disagi causati dall’incidente.