Roma tentato suicidio alla stazione Trastevere | soccorsi in corso treni in tilt
Nella stazione di Roma Trastevere si è verificato un tentato suicidio tra i binari 2 e 3, con i soccorsi ancora in corso. La circolazione ferroviaria è stata rallentata e alcuni treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi. La polizia e i mezzi di emergenza sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. La stazione resta interessata dai disagi causati dall’incidente.
Un tentato suicidio alla stazione di Roma Trastevere: soccorsi in corso tra i binari 2 e 3. Circolazione ferroviaria rallentata con ritardi e cancellazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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