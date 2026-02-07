Questa mattina a Pesaro si è verificato un incendio vicino alla stazione, nei pressi di un tombino vicino ai binari. Il fuoco ha causato disagi ai treni, che sono rimasti in tilt, e ha portato i vigili del fuoco a intervenire rapidamente. Le autorità stanno valutando se si tratti di un atto doloso, con ipotesi di un possibile incendio doloso legato a sospetti di atti vandalici o piromani, forse legati ad anarchici. La situazione è ancora sotto controllo e le indagini sono in corso.

PESARO -- Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. E' il motivo per cui è ancora in corso un intervento dei vigili del fuoco e la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Pesaro dalle 5.20 e risulta ora fortemente rallentata nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione. Le indagini Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, in un pozzetto dove ci sono anche cavi elettrici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, incendio vicino alla stazione: treni in tilt e ipotesi piromane. Colpite altri stazione: sospetti sugli anarchici

Approfondimenti su Pesaro Stazione

Questa mattina un incendio si è sviluppato vicino alla stazione di Pesaro, causando caos tra i pendolari.

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pesaro Stazione

Argomenti discussi: Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi e ritardi per i treni; L’Aquila, furti in casa: brutta disavventura per la consigliera regionale Mannetti; Tajani in Sicilia: Il Governo punta a migliorare infrastrutture e collegamenti, Ponte compreso; L'affresco con il viso di Meloni a Roma, le voci dei passanti: Siamo in un'epoca meravigliosa.

Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi per i treni: ritardi fino a due ore per i regionaliUn incendio è divampato questa mattina poco prima delle 6 nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro: ha distrutto le cabine che regolano gli scambi per il transito da Nord. Sul ... msn.com

Pesaro, incendio vicino alla stazione: treni con ritardi fino ad un'ora e mezza sulla linea Adriatica. Rogo sospetto, indaga la ScientificaPESARO -- Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. E' il motivo per cui è ancora ... msn.com

Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino Traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti facebook

Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi e ritardi per i treni. Ritardi fino a 90 minuti per treni ad alta velocità. Fiamme spente dai vigili del fuoco #ANSA x.com