Roma suicidio alla stazione Trastevere | morto l'uomo che si è gettato sui binari treni in tilt
A Roma, un uomo si è lanciato sui binari alla stazione di Trastevere, provocando l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i treni lungo quella linea hanno subito rallentamenti e cancellazioni. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente tra i binari 2 e 3, con ripercussioni sui collegamenti regionali.
Un tentato suicidio alla stazione di Roma Trastevere: soccorsi in corso tra i binari 2 e 3. Circolazione ferroviaria rallentata con ritardi e cancellazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Roma, tentato suicidio alla stazione Trastevere: soccorsi in corso, treni in tiltUn tentato suicidio alla stazione di Roma Trastevere: soccorsi in corso tra i binari 2 e 3.
Uomo investito a Roma in viale Trastevere: circolazione bloccata, traffico in tiltUn uomo è stato investito questa mattina a Roma in viale Trastevere, nei pressi del ministero dell'Istruzione e del Merito.