Roma suicidio alla stazione Trastevere | morto l'uomo che si è gettato sui binari treni in tilt

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un uomo si è lanciato sui binari alla stazione di Trastevere, provocando l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i treni lungo quella linea hanno subito rallentamenti e cancellazioni. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente tra i binari 2 e 3, con ripercussioni sui collegamenti regionali.

Un tentato suicidio alla stazione di Roma Trastevere: soccorsi in corso tra i binari 2 e 3. Circolazione ferroviaria rallentata con ritardi e cancellazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, tentato suicidio alla stazione Trastevere: soccorsi in corso, treni in tiltUn tentato suicidio alla stazione di Roma Trastevere: soccorsi in corso tra i binari 2 e 3.

Uomo investito a Roma in viale Trastevere: circolazione bloccata, traffico in tiltUn uomo è stato investito questa mattina a Roma in viale Trastevere, nei pressi del ministero dell'Istruzione e del Merito.

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