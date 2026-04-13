Roma suicidio alla stazione Trastevere | morto l'uomo che si è gettato sui binari treni in tilt

A Roma, un uomo si è lanciato sui binari alla stazione di Trastevere, provocando l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre i treni lungo quella linea hanno subito rallentamenti e cancellazioni. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente tra i binari 2 e 3, con ripercussioni sui collegamenti regionali.