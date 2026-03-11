Uomo investito a Roma in viale Trastevere | circolazione bloccata traffico in tilt

Stamattina a Roma, un uomo è stato investito in viale Trastevere, vicino al ministero dell'Istruzione e del Merito. La zona è stata subito chiusa al traffico, creando lunghe code e disagi alla circolazione. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e per gestire la situazione. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un uomo è stato investito questa mattina a Roma in viale Trastevere, nei pressi del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il traffico in zona è bloccato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Codogno, uomo muore investito da un treno: traffico feroviario in tiltCodogno (Lodi), 23 febbraio 2026 - Un uomo di 44 anni è morto investito da un treno tra Codogno e Santo Stefano Lodigiano. Leggi anche: Tragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-Roma Contenuti e approfondimenti su Uomo investito Temi più discussi: Operaio investito e schiacciato da una pala meccanica vicino a Roma; Investito e schiacciato da una pala meccanica, operaio morto a Roma; Desio, uomo travolto da un treno alla stazione: deceduto; Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano. Roma, investito e schiacciato da pala meccanica a Riano: morto operaio 51enneUna pala meccanica in movimento ha investito e schiacciato un operaio di 51 anni in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per lasciare ... tg24.sky.it Investito da un’auto a Roma, muore un uomo originario della provincia di OristanoUn uomo originario di Pau, Stefano Meloni, 59 anni, è morto a Roma, dove lavorava da decenni. Meloni è stato investito nella notte tra domenica e lunedì, intorno alla mezzanotte e mezza, in via di ... linkoristano.it ’ https://www.corrieredellacalabria.it/2026/03/10/uomo-investito-da-unauto-e-morto-a-gioia-tauro/ - facebook.com facebook Investito all'incrocio nella notte, trasportato in urgenza in ospedale un uomo privo di documenti x.com