Droga nascosta nei contatori del gas e in una bicicletta a Roma quattro persone arrestate per spaccio

Nella zona del Quarticciolo a Roma, la Polizia ha individuato un'attività di spaccio nascosta tra i contatori del gas e una bicicletta. Quattro persone sono state arrestate e sono stati sequestrati numerosi quantitativi di droga. L'intervento dimostra l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità, anche attraverso operazioni mirate e metodi innovativi.

Quattro arresti e centinaia di dosi di stupefacente sequestrate: questo il risultato delle ultime operazioni della Polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo di Roma. Gli agenti hanno smantellato una rete di spaccio che utilizzava metodi ingegnosi per nascondere la droga e rifornire i clienti tra cui davanzali, cassette dei contatori del gas e persino una bicicletta. Quattro arresti a Roma Il primo arresto: droga nascosta sul davanzale Due tunisini e la cassetta del gas come deposito La donna in bicicletta: 330 dosi sequestrate La zona degli arresti: il Quarticciolo Quattro arresti a Roma Gli agenti delle Volanti hanno intensificato i controlli nel quadrante compreso tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola, nel cuore del Quarticciolo, a Roma.

