Roma scuole nel mirino dei vandali | danni per mezzo milione l’anno tra incendi e devastazioni

Le scuole di una città sono spesso prese di mira da vandali che causano danni significativi, stimati attorno a mezzo milione di euro ogni anno. Tra le azioni più frequenti ci sono finestre infrante a colpi di martello, estintori svuotati nelle aule e incendi che rendono gli ambienti inagibili. Questi episodi di vandalismo compromettono la sicurezza e l’accessibilità degli edifici scolastici, creando una situazione di grande preoccupazione.

Finestre distrutte a martellate, estintori svuotati nelle aule, incendi che rendono gli ambienti inagibili. Nelle scuole di Roma il vandalismo non è più un episodio isolato, ma un fenomeno sempre più diffuso, che pesa sia sulla didattica sia sui conti pubblici. Secondo i dati della Città metropolitana, solo per gli istituti superiori si spendono ogni anno almeno 500mila euro per riparare i danni. Una cifra che fotografa l’entità del problema, ma che racconta solo una parte della realtà. Gli episodi si susseguono in diversi quartieri della Capitale. L’ultimo caso riguarda l’istituto Ruiz all’Eur, dove ignoti hanno svuotato estintori e distrutto i vetri di 27 finestre a colpi di martello.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, scuole nel mirino dei vandali: danni per mezzo milione l’anno tra incendi e devastazioni Martellate ai vetri e aule bruciate: i blitz dei vandali nelle scuole di Roma costano mezzo milioneEstintori svuotati nelle aule, vetri delle finestre presi a martellate e scritte sui muri interni ed esterni. Prevenzione incendi, interventi per quasi un milione e mezzo in tre scuoleSi tratta di un investimento complessivo di 1 milione 350mila euro finanziato con risorse Pnrr e in parte della Città metropolitana.