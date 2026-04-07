Prevenzione incendi interventi per quasi un milione e mezzo in tre scuole

Tre scuole della città metropolitana di Venezia hanno ricevuto approvazione per interventi di adeguamento alle normative di prevenzione incendi, con un investimento complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Il sindaco ha firmato i decreti per i progetti esecutivi necessari all’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, che riguarda le rispettive sedi scolastiche. Questi interventi sono stati approvati nell’ambito di un piano volto a migliorare la sicurezza delle strutture.

Si tratta di un investimento complessivo di 1 milione 350mila euro finanziato con risorse Pnrr e in parte della Città metropolitana. I lavori, in tutti e tre i casi, si svolgeranno nel corso dei mesi estivi, dopo l’interruzione dell’attività didattica e consentiranno di arrivare all’obiettivo prefissato da Brugnaro a inizio mandato di coprire circa l’80% delle scuole metropolitane superiori con il Cpi previsto per legge. «Un risultato eccellente - ha commentato il sindaco -. Quando ci siamo insediati nel 2015 solo il 23% delle scuole superiori metropolitane era dotato del certificato di prevenzione incendi. Il grande lavoro svolto in questi 11 anni è prezioso ma soprattutto consente a studenti, docenti e personale scolastico di vivere l’attività quotidiana in edifici sicuri, accoglienti, funzionali e anche all’avanguardia tecnologica». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Bussolengo investe 1,3 milioni per sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento delle scuoleInterventi in numerosi plessi comunali per garantire ambienti più sicuri e confortevoli a studenti e personale.

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Al via le misure di prevenzione incendi per la stagione 2026. Obblighi di pulizia per i privati e sanzioni fino a 50 mila euro.Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha firmato in data odierna l’ordinanza n. 45 che stabilisce le misure urgenti di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia per l’anno 2026. comune.bagheria.pa.it

Emergenza incendi nel Salento: al via il piano per la stagione estiva 2026Questa mattina il Prefetto Natalino Manno ha presieduto una riunione finalizzata a fare il punto sulle misure già attuate nel corso della scorsa stagione AIB ... corrieresalentino.it

TRIS Siracusa. . Divieto di accensione di fuochi di ogni genere dal 15 maggio al 31 ottobre. Lo prevede un’ordinanza sindacale di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, che sarà in vigore nel Comune di Siracusa - facebook.com facebook