Roma ridussero automobilista in fin di vita dopo una lite stradale | 3 arresti

A Roma, tre persone sono state arrestate in seguito a un episodio di violenza avvenuto dopo una lite tra automobilisti. Secondo le indagini, uno degli coinvolti avrebbe aggredito un uomo, riducendolo in fin di vita, in un episodio che secondo le autorità avrebbe il carattere di un tentato omicidio. Le autorità hanno avviato le procedure per fare luce sull’accaduto e hanno disposto le misure cautelari.

La vittima è un 27enne che ha riportato fratture multiple e un trauma cranico. La prognosi resta complessa Un pestaggio dopo una lite stradale, pianificato e sfociato in un tentato omicidio. È questa l’accusa contestata a Giordano D.A., 20 anni, Davide I., di 36 anni, e a Daniel T., di 25 anni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma, Carmine Castaldo, su richiesta del sostituto procuratore Gianfranco Gallo. I primi due sono stati trasferiti in carcere, mentre il terzo si trova agli arresti domiciliari. Le indagini sono state condotte dagli investigatori del Distretto di Polizia di Primavalle. I...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, ridussero automobilista in fin di vita dopo una lite stradale: 3 arresti Accoltella il coinquilino dopo una lite, arrestato operaio nel Pavese: 27enne in fin di vitaUn 27enne è stato accoltellato per tre volte dal coinquilino 45enne a Pieve Porto Morone (Pavia). Torino, spara con pistola sparachiodi alla madre dopo una lite: donna in fin di vitaDopo l’ennesimo litigio con la madre, un uomo di 40 anni, Paolo Ferri, è stato arrestato con l’ipotesi di tentato omicidio per aver colpito la madre,...