A Caselle Torinese, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, colpendola alla testa. L’episodio è avvenuto in via Torino 90 e la donna si trova in condizioni critiche. La vicenda si sta sviluppando sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, mentre si approfondiscono le motivazioni dell’aggressione e le circostanze dell’accaduto.

Dopo l’ennesimo litigio con la madre, un uomo di 40 anni, proprietario di un’azienda agricola, ha afferrato una pistola sparachiodi e ha colpito alla testa la donna nella loro abitazione di via Torino 90 a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 3 di questa notte. Subito dopo l’aggressione l’uomo ha chiamato il 112. La donna, di 60 anni, è in fin di vita. È stata trovata in casa con gravissime ferite alla testa. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero: l’equipe dell’ambulanza ha avviato immediatamente le manovre rianimatorie, proseguendole durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, spara con pistola sparachiodi alla madre dopo una lite: donna in fin di vita

