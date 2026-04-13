Nel fine settimana, la Polizia Locale di Roma Capitale ha aumentato i controlli nelle zone più frequentate della città, concentrandosi sulla movida e sui punti di maggiore aggregazione. Durante queste verifiche, sono stati riscontrati circa cento illeciti tra i locali controllati. L’attività si è svolta con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti. Nessuna informazione su eventuali sanzioni specifiche o interventi particolari è stata resa nota.

Nel fine settimana, la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato i controlli, impegnandosi in un’attività di vigilanza mirata nelle aree più vivaci della movida romana e nelle località maggiormente frequentate della città. Da Trastevere al Centro Storico, passando per Esquilino, San Lorenzo, Piazza Bologna, Parioli, Ponte Milvio, San Pietro, Pigneto e Ostia, le pattuglie hanno condotto verifiche approfondite, non solo presso gli esercizi pubblici, ma anche sul rispetto del Codice della Strada. Il bilancio dei controlli. Il bilancio finale ha registrato circa 100 illeciti accertati all’interno dei locali. Le violazioni più comuni riscontrate includono la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, il mancato rispetto degli orari di chiusura, in particolare per i minimarket, e varie irregolarità igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: raffica di controlli nel fine settimana, un centinaio di illeciti rilevati nei locali

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