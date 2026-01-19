Roma | controlli interforze nei locali notturni della Capitale tre chiusi nel fine settimana

A Roma proseguono i controlli interforze nei locali notturni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza degli utenti. Nel fine settimana sono stati chiusi temporaneamente tre locali non in regola. L’attività di verifica continua per assicurare un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei cittadini e degli operatori del settore.

Va avanti il piano dei controlli nei locali pubblici della Capitale, con verifiche mirate a tutelare gli avventori e garantire il rispetto delle regole da parte dei gestori. Gia’ nel 2025 la Polizia Locale di Roma Capitale aveva eseguito piu’ di 11mila accertamenti nei pubblici esercizi, fino a raggiungere quota 35mila considerando tutto il settore del commercio. Sulla scia di tale attivita’ e al fine di consentire controlli piu’ capillari, in questi giorni e’ stata rafforzata la collaborazione interforze: questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco hanno svolto una massiccia attivita’ di vigilanza in numerosi locali notturni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Catania, ‘Movida Sicura’: controlli interforze nel centro della città anche questo fine settimana

A Catania, anche questo fine settimana di gennaio, sono stati effettuati controlli interforze nel centro storico, volti a garantire la sicurezza durante la movida serale e notturna. Il servizio, disposto dal Questore, ha interessato le aree più frequentate da cittadini e turisti, assicurando un ambiente più sicuro e controllato nelle zone di maggiore aggregazione.

