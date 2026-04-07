Ragazzo di 20 anni accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni | si cerca l'aggressore

Durante la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni, un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un coltello. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. La scena si è svolta in un’area pubblica della città, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle motivazioni dell’accaduto.

Un 20enne è stato accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni (Milano). I carabinieri stanno indagando per rintracciare il presunto responsabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato in via Goberti: si cerca l’aggressoreMilano, 7 aprile 2026 – Una fine Pasquetta di sangue a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un ventenne è stato vittima di una violenta... Sesto San Giovanni, ventenne accoltellato in via Gioberti: si cerca l’aggressoreMilano, 7 aprile 2026 – Una fine Pasquetta di sangue a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un ventenne è stato vittima di una violenta... Temi più discussi: Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l'aggressore, indagini in corso; Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale; Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada; Pasquetta di sangue a Crema: ragazzo di 20 anni aggredito, è in fin di vita. Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoBrutale omicidio a San Bernardino: 20enne egiziano ucciso con spranga e coltello, l'aggressore marocchino è ricercato ... ilfattoquotidiano.it Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Il giovane, di ... thesocialpost.it Un ragazzo di 20 anni di origine egiziane è morto dopo essere stato colpito, forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Compag - facebook.com facebook