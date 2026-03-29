Una donna di 54 anni è deceduta domenica mattina a Viterbo dopo essere precipitata dal sesto piano di un edificio nel quartiere Riello. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul luogo, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Intervento di 118, polizia e vigili del fuoco per il recupero della salma. Indagini sul dramma, avvenuto mentre i familiari della donna stavano dormendo in casa Tragedia a Viterbo. Una donna di 54 anni è precipitata dal sesto piano di un palazzo al Riello, nella mattinata di domenica 29 marzo. Il dramma si è consumato tra via Luigi Galvani, via Alessandro Volta e via Vittorio Bachelet, mentre i familiari della donna stavano dormendo in casa a cui si accede da via Galvani. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento ma, stando a una prima ricostruzione, non si esclude il gesto volontario. Il corpo della 54enne è finito sul cornicione dell'edificio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Precipita dal sesto piano, morta donna di 54 anni al Riello

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