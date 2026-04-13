Roma Ippodromo delle Capannelle | al via la manutenzione delle piste per trotto e galoppo

A Roma, nell’Ippodromo delle Capannelle, sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria delle piste dedicate al trotto e al galoppo. Le operazioni prevedono interventi di sistemazione e miglioramento delle superfici di gara, con l’obiettivo di garantire condizioni ottimali per le competizioni in programma. La fase di intervento si svolge nel rispetto del calendario stabilito e coinvolge il personale addetto alla cura delle piste.

Roma, 13 aprile 2026 – Sono stati avviati i lavori di manutenzione ordinaria delle piste per il trotto e il galoppo all ‘Ippodromo delle Capannelle. A darne notizia l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato che ha effettuato un sopralluogo per dare il via al cantiere. Si tratta, spiega l’Assessore di “ un’operazione con oltre 3 mila tonnellate di sabbia necessaria per la condizione disastrosa che abbiamo trovato e che impedisce anche gli allenamenti dei cavalli. E sempre oggi è iniziata la consegna e la messa in posa delle nuove gabbie di partenza del galoppo acquistate dall’Amministrazione ”. Ai lavori sulle piste di allenamento in sabbia chiara del galoppo seguirà il ripristino della pista in sabbia scura del trotto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Caos sull'ippodromo delle Capannelle, manca la firma per la gestione 2026

Leggi anche: F1, la Ferrari parte con un trotto sostenuto. Il Cavallino Rampante può arrivare al galoppo della Mercedes?