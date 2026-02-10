Caos sull' ippodromo delle Capannelle manca la firma per la gestione 2026

C’era molta attesa, ma ieri non c’è stata nessuna firma ufficiale per il futuro dell’Ippodromo delle Capannelle. La società Marsicana srl, che aveva vinto l’appalto di gestione per il 2026, non ha ancora sottoscritto il contratto. La mancata firma mette in forse il piano di riqualificazione e rischia di creare ulteriori ritardi per l’intera struttura, che già da tempo vive momenti di incertezza. Ora si aspetta una risposta concreta, mentre l’orizzonte dell’ippodromo si fa sempre più nuvoloso.

Si addensano nubi sempre più fosche all'orizzonte dell'ippica romana. Non è arrivata ieri l'attesa firma del contratto di gestione dell' Ippodromo delle Capannelle per il 2026 da parte della società Marsicana srl, aggiudicataria dell'indagine di mercato indetta da Roma Capitale a dicembre scorso, per un valore di oltre cinque milioni di euro. Non è ancora abbastanza, forse, per dire che l'accordo con gli abruzzesi è saltato ma lo è per spingere il Campidoglio a pensare a un piano B. Che potrebbe riguardare l'altra società che ha presentato un'offerta per Capannelle, la Caroli Global Service srl arrivata alle spalle di Marsicana, oppure disegnare tutt'altro scenario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

