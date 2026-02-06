Questa settimana, a C’è posta per te, arriveranno tre ospiti molto attesi: Giorgia, il calciatore El Shaarawy e il giovane Soulé, entrambi della Roma. I fan già si preparano a vederli in tv, pronti a condividere qualche momento speciale con il pubblico e i protagonisti del programma.

Sono stati svelati altri tre ospiti che vedremo nelle prossime puntate di C’è posta per te e a quali sorprese parteciperanno. Si tratta nel dettaglio dell’amatissima cantante Giorgia e dei due campioni della Roma, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé. C’è posta per te ogni sabato ci riserva racconti di vita quotidiana, ma anche delle gradite sorprese che vedono protagonisti ospiti amatissimi. Nelle prossime puntate del people show di Mediaset e condotto da Maria De Filippi, vedremo tre personaggi molto apprezzati. Come rivelato da SuperGuida TV ci sarà tra tutti la cantante Giorgia, che stando ai primi spoiler ha preso parte alla proposta di matrimonio di Matteo e Martina. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Giorgia e i due campioni della Roma El Shaarawy e Soulé tra i prossimi ospiti di C’è posta per te

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo con il punteggio di 2-0 allo Stadio Olimpico, consolidando la sua buona forma con la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Lecce.

