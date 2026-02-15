Napoli-Roma le ultime dai campi | Conte lancia Politano sulla trequarti Gasp punta su Pisilli

La domenica della 25ª giornata di Serie A si chiuderà con il big match tra Napoli e Roma: per le due squadre in palio pesanti punti in chiave Champions League. Conte, a corto di uomini da settimane, dovrà fare a meno anche di McTominay. Lo scozzese, alle prese con una infiammazione al tendine che va dal gluteo all’ischiocrurale, resterà quindi out dopo aver già saltato i quarti di Coppa Italia contro il Como. Gasperini, invece, non potrà contare sull'apporto di Dybala, che ieri ha risentito fastidio al ginocchio nel corso della rifinitura. Da monitorare le condizioni di Soulé, non al meglio a causa di una pubalgia: se non dovesse farcela, pronto Zaragoza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

