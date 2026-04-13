Roma futuro incerto per Gasperini | possibile ritorno di De Rossi

A Roma, la situazione sulla panchina resta in bilico dopo le dichiarazioni di Ranieri, che hanno provocato tensioni con la dirigenza. I Friedkin stanno considerando diverse opzioni per il ruolo di allenatore, mentre il possibile ritorno di De Rossi viene valutato tra le varie ipotesi. La squadra si trova così in un momento di incertezza, con decisioni ancora da definire per il futuro tecnico.

Tensione con la dirigenza dopo le parole di Ranieri. I Friedkin valutano alternative per la panchina giallorossa. La AS Roma resta in corsa per un posto in Champions League dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, ma il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa appare tutt’altro che certo. Alla base delle tensioni ci sarebbe un rapporto complicato con la dirigenza, ulteriormente inasprito dalle dichiarazioni rilasciate nel prepartita dell’Olimpico da Claudio Ranieri, senior advisor della famiglia Friedkin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: spunta l’ipotesi De RossiLa vittoria contro il Pisa ha rilanciato la Roma nella corsa alla Champions League, ma non ha placato le tensioni interne.