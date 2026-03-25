I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno. Durante le operazioni, sono stati arrestati due uomini e denunciate due persone. Inoltre, una minorenne è stata trovata in possesso di un coltello a scuola.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno recentemente effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno. Questa operazione ha mirato a intensificare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ponendo particolare attenzione alle aree più frequentate e alle principali arterie stradali. Durante le operazioni, i militari hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altrettante, tra cui una minorenne trovata in possesso di un coltello all’interno di un istituto scolastico. Arresto di un 52enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo arresto ha coinvolto un 52enne residente a Nettuno, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli ad Anzio e Nettuno, 2 arresti e 2 denunce, minorenne trovata con coltello a scuola

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