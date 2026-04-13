A Roma, i Carabinieri della Stazione di Torpignattara hanno svolto controlli in diverse zone, tra cui Pigneto, Malatesta e Torpignattattara. Durante le operazioni sono state denunciate sette persone e sono state comminate multe per un totale di 12.000 euro. Le forze dell'ordine hanno verificato il rispetto delle normative e identificato soggetti coinvolti in attività illecite.

I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, supportati da altri militari della Compagnia Roma Casilina, del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri di Pigneto, Malatesta e Torpignattara. Questa operazione è stata specificamente mirata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche. L’iniziativa, volta a contrastare i reati predatori e il traffico di sostanze stupefacenti, è stata realizzata seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, dott.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Pigneto, Malatesta e Torpignattara, 7 persone denunciate e multe per 12.000 euro

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