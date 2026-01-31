Roma | maxi operazione da Don Bosco a Torpignattara 5 persone arrestate e 11 denunciate

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno messo a segno una maxi operazione tra Don Bosco e Torpignattara. Durante l’intervento, hanno arrestato cinque persone e denunciato altre undici. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e armi, portando alla luce un giro illecito molto attivo nella zona. Le indagini sono ancora in corso per chiarire meglio i ruoli e le organizzazioni coinvolte.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, insieme al personale del Nas e del Nil di Roma, al Nucleo Cinofili di S. Maria di Galeria e al Gruppo Forestale di Roma, hanno condotto un ampio servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di competenza, tra cui Don Bosco, Pigneto, Malatesta e Torpignattara. Questa operazione è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’intensa attività di controllo ha portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia di altre 11. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Casilina

