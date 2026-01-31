Roma | operazione contro truffe online denunciate 171 persone restituiti 185.000 euro a vittime

I Carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno smantellato un giro di truffe online e denunciato 171 persone. Durante l’operazione, sono stati recuperati e restituiti alle vittime circa 185.000 euro. L’indagine, iniziata tra ottobre 2025 e gennaio 2026, ha portato a un risultato importante contro chi sfrutta internet per truffare.

Un importante risultato investigativo è stato conseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli che, tra l'ottobre del 2025 e il gennaio del 2026, hanno messo in atto una controffensiva durissima al fenomeno delle truffe online. Questa operazione è scaturita dalle denunce presentate da cittadini che avevano subito raggiri sul web, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza informatica. Denunce e Soggetti Coinvolti. L'intensificazione degli accertamenti, condotti dalle Stazioni dipendenti della Compagnia, ha portato alla denuncia di 171 soggetti, tra cui 149 italiani e 22 stranieri, poiché gravemente indiziati del reato di truffa aggravata.

