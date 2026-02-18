Contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi | tesoretto da 760mila euro per 34 comuni

Per contrastare gli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi, il governo ha destinato 760mila euro a 34 comuni casertani. La somma arriverà attraverso un fondo speciale, destinato a interventi di bonifica e monitoraggio. Ogni comune riceverà una quota variabile in base alle esigenze specifiche segnalate nelle ultime verifiche ambientali. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria e delle acque, spesso compromesse da attività illecite. Le risorse saranno distribuite entro la fine del mese, per avviare subito i lavori.

Risorse per 760mila euro per i 34 comuni casertani ricompresi nella fascia territoriale della Terra dei Fuochi. A renderlo noto è la Prefettura di Caserta che evidenzia come i fondi, messi a disposizione per il 2026 dal Ministero dell'Interno, possono essere richiesti per progetti di potenziamento degli organici di polizia locale, sia con assunzioni a tempo determinato sia per il pagamento degli straordinari, e per l'installazione di fototrappole e telecamere collegate alle sale operative delle Forze di Polizia. Come per gli anni precedenti, fanno sapere da Palazzo Acquaviva, per la valutazione delle richieste di finanziamento dei comuni, si terrà conto della "scopertura" di personale della Polizia locale e del numero di incendi di rifiuti verificatisi nell'ultimo triennio, in base ai dati forniti dai Vigili del fuoco.